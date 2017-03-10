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حظك اليوم برج الميزان السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى موقع أقل ضغطاً عليك اليوم، ويدخل إلى برج الثور، فتنقشع السماء قليلاً وتبدأ بالسيطرة على أوضاعك وقدراتك 

عاطفياً: يولد حب جديد في هذه الأثناء، وتكون مستعداً وتقرر هذه المرة الارتباط بسرعة وللمرة الأخيرة 

صحياً: عالج مشكلاتك المهنية في العمل، ومشكلاتك الصحية بممارسة الرياضة 

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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رئيس قسم الأخبار

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