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حظك اليوم برج الأسد السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج الثور، ويُخيّم مناخ من الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلاً ومضنيًا، تتابع التقدّم متخطّيًا بعض العثرات الطارئة

عاطفياً: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة

صحياً: إنتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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رئيس قسم الأخبار

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