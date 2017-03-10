حظك اليوم برج السرطان السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يكف كوكب مارس عن معاكستك، فتنطلق متحرراً من تأثيراته وتسجل تطوراً في كل المجالات وتجسد فكرة عبقرية



عاطفياً: لم تعد تتحمل تصرفات الحبيب أكثر وتفكر في مصارحته، لكنك تحسب حساب العودة



صحياً: لا تجازف بصحتك على حساب أمور تافهة لن تجدي نفعاً

ابراج مكتوب برج السرطان تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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