أخبار عاجلة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة: حققنا أكثر من المستهدف في الربع الأول من 2017 -
رئيس النواب يكلف هيئة المكتب بتحديد مرتبات أعضاء الهيئات الإعلامية -
أزمة في هجوم الاتحاد قبل مواجهة بتروجيت -
عاجل.. تحذير هام من وزارة الداخلية منذ قليل في بيان رسمي لها -
شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة -
الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الثور السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: قد تثار هذا اليوم مسألة مهنية أو عائلية دقيقة، ما يستدعي الاتزان والبحث عن الحلول بروية ولا انفعالات 

عاطفياً: غرام من نوع آخر هذا اليوم وتعبّر عن مشاعرك بطربقة رائعة. تحتفل بمناسبة وتفرح بها جداً

صحياً: رشاقتك تكون محط أنظار الجميع، بعدما برهنت لهم ذلك ممارستك الرياضة يومياً 

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى