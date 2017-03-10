حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 11 مارس 2017 مع ماغي فرح

برج الحمل
مهنياً: أحد الزملاء يحمل إليك أخباراً سارّة تنتظرها منذ مدة طويلة، وهذا ما ينعكس ايجاباً على مستقبلك العملي
عاطفياً: التضحية مطلوبة بشدة في بعض الأحيان، لكن عدم التفريط في الحقوق ضروري
صحياً: توقّ قدر المستطاع التعرض للبرد الشديد وما ينتج منه من زكام
برج الثور
مهنياً: قد تثار هذا اليوم مسألة مهنية أو عائلية دقيقة، ما يستدعي الاتزان والبحث عن الحلول بروية ولا انفعالات
عاطفياً: غرام من نوع آخر هذا اليوم وتعبّر عن مشاعرك بطربقة رائعة. تحتفل بمناسبة وتفرح بها جداً
صحياً: رشاقتك تكون محط أنظار الجميع، بعدما برهنت لهم ذلك ممارستك الرياضة يومياً
برج الجوزاء
مهنياً: بعض زملائك في العمل يحاولون تخليصك من بعض والعراقيل في دربك. عقبة مالية بسيطة تتجاوزها بنجاح
عاطفياً: أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع جيد. ظهور شخص بعد غياب يعيد إليك ذكريات جميلة
صحياً: آلام الظهر كثيرة هذه الأيام بسبب الجلوس ساعات طويلة. العلاج الناجح هو المشي
برج السرطان
مهنياً: يكف كوكب مارس عن معاكستك، فتنطلق متحرراً من تأثيراته وتسجل تطوراً في كل المجالات وتجسد فكرة عبقرية
عاطفياً: لم تعد تتحمل تصرفات الحبيب أكثر وتفكر في مصارحته، لكنك تحسب حساب العودة
صحياً: لا تجازف بصحتك على حساب أمور تافهة لن تجدي نفعاً
برج الأسد
مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج الثور، ويُخيّم مناخ من الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلاً ومضنيًا، تتابع التقدّم متخطّيًا بعض العثرات الطارئة
عاطفياً: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة
صحياً: إنتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات
برج العذراء
مهنياً: يدخل كوكب مارس إلى برج الثور ويبشرك بيوم من النجاح والمصالحات والتطور، وقد تلمس ذلك بسرعة وتنجز مهمة وتقوم بتجربة ناجحة
عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور
صحياً: أنت أقوى من أن تتغلب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات
برج الميزان
مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى موقع أقل ضغطاً عليك اليوم، ويدخل إلى برج الثور، فتنقشع السماء قليلاً وتبدأ بالسيطرة على أوضاعك وقدراتك
عاطفياً: يولد حب جديد في هذه الأثناء، وتكون مستعداً وتقرر هذه المرة الارتباط بسرعة وللمرة الأخيرة
صحياً: عالج مشكلاتك المهنية في العمل، ومشكلاتك الصحية بممارسة الرياضة
برج العقرب
مهنياً قد يثير هذا اليوم بعض الحساسيات ويجعلك متأففاً بعض الشيء، لكن ذلك لن يسبب لك مشاكل مع الزملاء
عاطفياً: عليك مواكبة الشريك خطوة خطوة، فهذا يساعد على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح
صحياً: لا تنغمس في السهر الطويل والتدخين والإفراط في تناول المشروبات الروحيّة
برج القوس
مهنياً: قد تشهد أعمالك في الفترة المقبلة نجاحاً بارزاً. كن حاسماً في القرارات التى تتخذها ولا تكن كثير التردد
عاطفياً: لن تجد صعوبة في الوصول الى قلب الحبيب. تشعر بالسعادة لمصارحتك إياه بحقيقة مشاعرك
صحياً: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه. إفعل اللازم
برج الجدي
مهنياً: تتاح لك فرص مالية ضخمة وتبدأ مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر الإقدام على خطوة جديدة أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي
عاطفياً: اعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك. صارحه بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتاً
صحياً: فكر في مستقبلك إذا تدهورت صحتك بشكل سريع. الأمر مطروح جدياً
برج الدلو
مهنياً: يكون هذا اليوم منطلقاً لمسيرة اخرى متميّزة تتيح امامك فرصاً مهنية استثنائية
عاطفياً: تشعر أنك تحملت الكثير من الحبيبر ولكن من دون أن يشعر بالحب الذي تكنه له
صحياً: كن صادقاً مع نفسك، ونفذ كل ما هو مطلوب منك لتحصل على النتائج المتوخاة من الحمية
برج الحوت
مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج الثور، فيفتتح دورة إيجابية على الصعيد المهني، ويجعلك تعيد النظر في فرصة سابقة فوّتها ربما أو بعلاقة انتهت وتريد أن تحلّلها
عاطفياً: الكلام وحده لا يكفي عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب. لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذراً
صحياً: تتماثل للشفاء بعد العارض الصحي الذي ألم بك وألزمك الفراش فترة لا بأس بها
ابراج مكتوب
برج الحمل
ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.
برج الثور
يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.
برج الجوزاء
قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.
برج السرطان
تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.
برج الأسد
ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.
برج العذراء
تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.
برج الميزان
لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.
برج العقرب
أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.
برج القوس
لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.
برج الجدي
تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.
برج الدلو
كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.
برج الحوت
استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.