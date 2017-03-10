حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 11 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: أحد الزملاء يحمل إليك أخباراً سارّة تنتظرها منذ مدة طويلة، وهذا ما ينعكس ايجاباً على مستقبلك العملي



عاطفياً: التضحية مطلوبة بشدة في بعض الأحيان، لكن عدم التفريط في الحقوق ضروري



صحياً: توقّ قدر المستطاع التعرض للبرد الشديد وما ينتج منه من زكام



برج الثور

مهنياً: قد تثار هذا اليوم مسألة مهنية أو عائلية دقيقة، ما يستدعي الاتزان والبحث عن الحلول بروية ولا انفعالات



عاطفياً: غرام من نوع آخر هذا اليوم وتعبّر عن مشاعرك بطربقة رائعة. تحتفل بمناسبة وتفرح بها جداً



صحياً: رشاقتك تكون محط أنظار الجميع، بعدما برهنت لهم ذلك ممارستك الرياضة يومياً



مهنياً: بعض زملائك في العمل يحاولون تخليصك من بعض والعراقيل في دربك. عقبة مالية بسيطة تتجاوزها بنجاح



عاطفياً: أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع جيد. ظهور شخص بعد غياب يعيد إليك ذكريات جميلة



صحياً: آلام الظهر كثيرة هذه الأيام بسبب الجلوس ساعات طويلة. العلاج الناجح هو المشي



مهنياً: يكف كوكب مارس عن معاكستك، فتنطلق متحرراً من تأثيراته وتسجل تطوراً في كل المجالات وتجسد فكرة عبقرية



عاطفياً: لم تعد تتحمل تصرفات الحبيب أكثر وتفكر في مصارحته، لكنك تحسب حساب العودة



صحياً: لا تجازف بصحتك على حساب أمور تافهة لن تجدي نفعاً



برج الأسد

مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج الثور، ويُخيّم مناخ من الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلاً ومضنيًا، تتابع التقدّم متخطّيًا بعض العثرات الطارئة



عاطفياً: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة



صحياً: إنتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات



مهنياً: يدخل كوكب مارس إلى برج الثور ويبشرك بيوم من النجاح والمصالحات والتطور، وقد تلمس ذلك بسرعة وتنجز مهمة وتقوم بتجربة ناجحة



عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور



صحياً: أنت أقوى من أن تتغلب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات

برج الميزان

مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى موقع أقل ضغطاً عليك اليوم، ويدخل إلى برج الثور، فتنقشع السماء قليلاً وتبدأ بالسيطرة على أوضاعك وقدراتك



عاطفياً: يولد حب جديد في هذه الأثناء، وتكون مستعداً وتقرر هذه المرة الارتباط بسرعة وللمرة الأخيرة



صحياً: عالج مشكلاتك المهنية في العمل، ومشكلاتك الصحية بممارسة الرياضة

مهنياً قد يثير هذا اليوم بعض الحساسيات ويجعلك متأففاً بعض الشيء، لكن ذلك لن يسبب لك مشاكل مع الزملاء



عاطفياً: عليك مواكبة الشريك خطوة خطوة، فهذا يساعد على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح



صحياً: لا تنغمس في السهر الطويل والتدخين والإفراط في تناول المشروبات الروحيّة



برج القوس

مهنياً: قد تشهد أعمالك في الفترة المقبلة نجاحاً بارزاً. كن حاسماً في القرارات التى تتخذها ولا تكن كثير التردد



عاطفياً: لن تجد صعوبة في الوصول الى قلب الحبيب. تشعر بالسعادة لمصارحتك إياه بحقيقة مشاعرك



صحياً: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه. إفعل اللازم

برج الجدي

مهنياً: تتاح لك فرص مالية ضخمة وتبدأ مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر الإقدام على خطوة جديدة أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي



عاطفياً: اعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك. صارحه بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتاً



صحياً: فكر في مستقبلك إذا تدهورت صحتك بشكل سريع. الأمر مطروح جدياً



مهنياً: يكون هذا اليوم منطلقاً لمسيرة اخرى متميّزة تتيح امامك فرصاً مهنية استثنائية



عاطفياً: تشعر أنك تحملت الكثير من الحبيبر ولكن من دون أن يشعر بالحب الذي تكنه له



صحياً: كن صادقاً مع نفسك، ونفذ كل ما هو مطلوب منك لتحصل على النتائج المتوخاة من الحمية

مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج الثور، فيفتتح دورة إيجابية على الصعيد المهني، ويجعلك تعيد النظر في فرصة سابقة فوّتها ربما أو بعلاقة انتهت وتريد أن تحلّلها



عاطفياً: الكلام وحده لا يكفي عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب. لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذراً



صحياً: تتماثل للشفاء بعد العارض الصحي الذي ألم بك وألزمك الفراش فترة لا بأس بها

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