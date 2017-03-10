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تعرف على طرق استخراج بطاقة التموين الذكية

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تعرف على طرق استخراج بطاقة التموين الذكية تعرف على طرق استخراج بطاقة التموين الذكية

 المستندات المطلوبة من قبل المواطن المستحق للدعم حتى يحصل على بطاقة الذكية بكل سهولة قال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن على المواطن المستحق للدعم  استكمال المستندات المطلوبة الصحيحة التي يتمكن من خلالها استخراج بطاقة التموين الذكية و حق صرف السلع التموينية بها و أن أي خلل في الأوراق التي ستقدم من جانب المواطن ستعمل على تعطيل استخراج بطاقة التموين الذكية الخاص به لذلك على كل متقدم التأكد من صحة الأوراق التي سيتم تقديمها من قبله .

الأوراق المطلوبة للجصول على بطاقة التموين الذكية :

  1. صورة البطاقة الشخصية لكلا الزوجين
  2. صورة لكل من الزوجين من شهادة الميلاد في حالة عدم وجود بطاقة شخصية
  3. مستند بالحالة الإجتماعية حتى يتم التأكد من أحقية المتقدمين للدعم التمويني

تلك هي الأوراق المطلوبة من قبل المتقدمين و عليهم أن يقوموا بتقديمها عبر مكتب التموين التابع لهم سيتم ملئ الإستمارة مجاناً و بعد قبول الطلب و التأكد من أحقية المتقدم للدعم سيتم صرف السلع لتموينية مباشرةً من قبل مكتب التموين الأقرب لك .

ويتسائل الكثير ما عليا فعله في حالة ضياع البطاقة التموينية الخاصة بي أو سرقتها يقوم صاحب البطاقة التموينية على الفور بالإبلاع على الرقم 19765 حتى يتم عمل اللازم .

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رئيس قسم الأخبار

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