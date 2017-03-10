بالفيديو || الشيف علاء الشربيني يفاجئ ضيفته بخبر يجعلها تنهار من البكاء

سمر العشري

فاجأ الشيف علاء الشربيني، ضيفته بأنها ربحت رحلة عُمرة من برنامج "لقمة هنية" الذي يقدمه عبر فضائية النهار، وهو ما جعلها تنهار من البكاء وهي تكاد لا تصدق.



وبدت السعادة الشديدة على الضيفة التي انهمرت في البكاء وهي تشكر "الشربيني" الذي عبر عن سعادته الكبيرة لها وطلب منها أن تدعو له عند ذهابها لزيارة قبر الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads