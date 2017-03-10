تغليظ عقوبة مخالفة الرادار في قانون المرور الجديد

سمر العشري

قال اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر" أمس الثلاثاء، أن هناك 3 آلاف ضابط مرور يعملون على انضباط الحركة على مستوى محافظات مصر.

وأكد زكي أن قانون المرور الجديد، قد يسهم بشكل كبير في ضبط الحالة المرورية، والحد من التجاوزات من قبل سائقي المركبات.

واشار مساعد وزير الداخلية إلى أن قانون المرور الجديد المقدم لمجلس النواب يحتوي على تغليظ بعض العقوبات، منها على سبيل المثال، تغليظ العقوبة على مخالفات السرعة "الرادار" والقيادة بدون رخصة.

شبكةعيونالإخبارية

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