تلد بدورة مياه المطار وتضع طفلها في صندوق القمامة للحاق بالطائرة!

سمر العشري

عثرت السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي على جثة طفل رضيع، بعد أن ولدته إحدى المسافرات في دورة مياه صالة المغادرين بالمطار.

وذكرت صحيفة "الوسط" البحرينية أن النيابة العامة تلقت إخطاراً من مديرية أمن مطار البحرين الدولي، يفيد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة في دورة مياه بالمطار.

ومن خلال التحريات، تبين أن المتهمة كانت مغادرة إلى بلدها عن طريق مطار البحرين الدولي، وأنها وضعت الجنين في دورة المياه الخاصة بصالة المغادرين، بعد أن خبأته في حقيبتها ورمته في صندوق القمامة، واستقلت الطائرة الى بلدها .

وقالت أمينة عيسى ئيس نيابة الأسرة والطفل، المحامي العام إن السيدة تعرضت لمضاعفات ما بعد الولادة وتم إسعافها في مطار دبي، فيما تم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقها، بهدف إعادتها إلى البحرين لاستكمال التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

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