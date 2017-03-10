أخبار عاجلة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة: حققنا أكثر من المستهدف في الربع الأول من 2017 -
رئيس النواب يكلف هيئة المكتب بتحديد مرتبات أعضاء الهيئات الإعلامية -
أزمة في هجوم الاتحاد قبل مواجهة بتروجيت -
عاجل.. تحذير هام من وزارة الداخلية منذ قليل في بيان رسمي لها -
شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة -
الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

بقالي التموين || صرف 70% من سلع فارق نقاط الخبز .. واستمرار العملية حتى 20 مارس

Google+ Print
بقالي التموين || صرف 70% من سلع فارق نقاط الخبز .. واستمرار العملية حتى 20 مارس بقالي التموين || صرف 70% من سلع فارق نقاط الخبز .. واستمرار العملية حتى 20 مارس

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي ، إن عملية صرف سلع فارق نقاط الخبز عن شهر فبراير منتظمة، مشيرًا إلى أنه تم صرف سلع بنسبة 70 % على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى استمرار صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى 20 من الشهر الجاري.

وأكد "نادي" ، انتظام عملية صرف مقررات شهر مارس، مشيرًا إلى توافر السلع الأساسية، من زيت وسكر وأرز هندي.

وكان الدكتور علي المصيلحي، أعلن خفض سعر الأرز الهندي جنيهًا ليكون سعره 6 جنيهات ونصف بدلًا من 7 جنيهات ونصف، فيما قرر بيع الأرز الهندي على بطاقات التموين لأول مرة بدون تحديد أي كميات للمستفيدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية