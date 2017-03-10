بقالي التموين || صرف 70% من سلع فارق نقاط الخبز .. واستمرار العملية حتى 20 مارس

سمر العشري

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إن عملية صرف سلع فارق نقاط الخبز عن شهر فبراير منتظمة، مشيرًا إلى أنه تم صرف سلع بنسبة 70 % على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى استمرار صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى 20 من الشهر الجاري.

وأكد "نادي" ، انتظام عملية صرف مقررات شهر مارس، مشيرًا إلى توافر السلع الأساسية، من زيت وسكر وأرز هندي.

وكان الدكتور علي المصيلحي، أعلن خفض سعر الأرز الهندي جنيهًا ليكون سعره 6 جنيهات ونصف بدلًا من 7 جنيهات ونصف، فيما قرر بيع الأرز الهندي على بطاقات التموين لأول مرة بدون تحديد أي كميات للمستفيدين.

شبكةعيونالإخبارية

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