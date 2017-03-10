مصر للطيران || تطرح أسعارًا خاصة إلى الدوحة وأبوظبي وميونخ بمناسبة الصيف

سمر العشري

أعلن الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة طرحت أسعارًا استثنائية على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على متن رحلاتها من القاهرة إلى عدد من المدن العربيّة والأوروبية.

وقال "عزت"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن العرض يشمل من الوجهات العربية العاصمة القطرية الدوحة، وتضمنت أسعارًا تبدأ من 9244 جنيهًا مصرياً على درجة رجال الأعمال، و 3184 جنيهًا مصرياً على الدرجة السياحية.

كما شمل العرض رحلات مصر للطيران إلى أبوظبي، وذلك بقيمة 9407 جنيهًا لسعر التذكرة على درجة رجال الأعمال، و4171 جنيهًا مصري على الدرجة السياحية، و 3771 جنيهًا مصرياً في حال اصطحاب حقيبة واحدة .

وبشأن العروض الجديدة إلى بعض وجهات الشركة الأوروبية، أوضح رئيس شركة مصر للطيران أن الركاب يمكنهم السفر إلى ميونخ، والحصول على تخفيض 20% على جميع أسعار مصر للطيران على الدرجة السياحية، ودرجة رجال الأعمال، وفي حال سفر الركاب من ميونخ إلى كل من القاهرة .

وأشار إلى أن عدد من نقاط شبكة مصر للطيران العربية والإفريقية، سيمكنهم الحصول على تخفيضات تصل 35% على درجة رجال الأعمال، و30 % تخفيض على الدرجة السياحية، جميع هذه الأسعار شاملة الرسوم والضرائب، كما يمكن للركاب شراء التذاكر خلال شهر مارس الجاري والسفر حتى 31 مايو 2017.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads