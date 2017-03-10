دراسة أمريكية || توكد صلاة المسلم "تحمى من آلام الظهر.. والسجود يزيد مرونة المفاصل"

سمر العشري

صلاة المسلم يجب أن تكون من أوليات المسلم، حيث أكدت دراسة علمية أن الحركات الجسدية لطقوس صلاة المسلمين تقلل من فرص الإصابة بآلام اسفل الظهر، إذا أدها المسلم بشكل صحيح، لافتة إلى أنها تقضى على التوتر الجسدي، وأكدت الدراسة أن وضعية الركبة مع الظهر خلال الصلاة تعد طريقة علاج فعالة.

كما تحدثت الدراسة، حسب ما ذكرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، عن أن المسلمين حول العالم يسجدون وينحنون ويضعون جبهتهم على الأرض في اتجاه مكة 5 مرات يوميا، واذا فكرنا في هذه الحركات سنجدها أشبه باليوجا أو العلاج الجسدي الذي يحدث من خلال التمارين لعلاج آلام اسفل الظهر، وقد اجريت هذه الدراسة طبقا للورقة العلمية التي تم نشرها في العدد الأخير من المجلة الدولية للهندسة. وأكدت الداسة الأمريكية أن الصحة الجسدية ترتبط حاليا بعدة عومل اجتماعية واقتصادية وطبقا لنمط الحياة وعوامل دينية أيضا، فصلاة المسلمين تقضى على التوتر الجسدي والقلق ويمكن أيضا استخدام هذا الطقس كوسيلة سريع فعال للتعامل مع حالات الخلل العصبي للجهاز العضلي الهيكلي.

شبكةعيونالإخبارية

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