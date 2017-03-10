خبير اقتصادى || يوضح أسباب تأخر الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى

على حد ما نشرته الصحف حول تصريحات سابقة لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي "كريس جارفيس" والذى اشار الى انه تم تأجيل تسليم مصر للدفعة الثانية من قرض صندوق النقد والبالغة مليار ومائتين وخمسون مليون دولار أمريكي وذلك بسبب عدم تنفيذ الجانب المصري لما تم الاتفاق عليه .

ومن جانب اخر فقد اشار المحلل الاقتصادي "أحمد ذكر الله" خلال تصريحات صحفية الى ان البعثة الموفدة الى مصر من قبل صندوق النقد الدولي والتي كان يفترض قدومها خلال شهر مارس الجاري قد تم تأجيلها وذلك بسبب تباطؤ مصر فى اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة فى رفع الدعم بشكلاً كلى عن الوقود بالإضافة الى فرض ضريبة على التعاملات بالبورصة وكذلك طرح الشركات العامة للخصخصة .

وتابع تصريحاته مشيراً الى انه على الرغم من صعوبة شروط صندوق النقد الدولي الا ان الحكومة المصري ليس لديها أي خيار اخر غير تنفيذها على الرغم من انها ستتسبب في حالة من الغضب لدى المواطنين وستعمل بشكل مباشر على زيادة الاسعار .

وفى سياق متصل فقد اشار مدحت الشريف عضو مجلس النواب و وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الى ان السبب فى تأخر الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي يرجع على عدم وفاء الحكومة المصرية مع التزاماتها مع صندوق النقد الدولي واشار ايضاً الى ان البرلمان ليس لديه علم بالنقاط التي تأخرت فيها الحكومة نظراً لان الاتفاقية المبرمة مع الصندوق لم تناقش فى البرلمان .