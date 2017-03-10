بالأسماء والصور || مصرع وإصابة عدد من الضباط بينهم قيادة كبرى في تفجير بالعريش والداخلية تصدر بياناً رسمياً تكشف فيه تفاصيل الحادث

سمر العشري

في حادث أليم اليوم قام مسلحون بتفجيرعبوة ناسفة بالعريش أسفرت عن استشهاد ضابطين وإصابة عدد من الضباط ومقتل أحد منفذي التفجير، حيث شاهد أفراد كمين الشرطة "بلازا 1" المتواجد أمام قرية النخيل بطريق ساحل البحر بمدينة العريش بعض العناصر المسلحة يقوم بزرع عبوة ناسفة على الطريق فقام الضباط المتواجدين بالكمين بإطلاق النار عليه وقتلوا أحدهم وفر الآخر هارباً، وذهب الضباط للتحفظ على القتيل، ولكن العنصر الهارب باغتهم وقام بتفجير عبوة ناسفة عن بعد.

وأسفر التفجير عن استشهاد كل من :

العقيد فتحي قدري.

النقيب أحمد بهاء الدين عبد الحكم.

كما أصيب 3 ضباط آخرين وهم :

النقيب عماد شاهين.

النقيب أحمد محمد رضا.

الملازم أول محمد أحمد عبد الحميد.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات قليلة من تفجير مدرعة بالعريش كان يستقلها قيادة أمنية كبرى، راح ضحيتها مفتش الأمن العام بجنوب سيناء "العقيد ياسر الحديدي"، والذي يبلغ من العمر 50 عام، بينما أصيب ضابط آخر وفرد أمن وأمين شرطة .

شبكةعيونالإخبارية

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