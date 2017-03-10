أخبار عاجلة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة: حققنا أكثر من المستهدف في الربع الأول من 2017 -
رئيس النواب يكلف هيئة المكتب بتحديد مرتبات أعضاء الهيئات الإعلامية -
أزمة في هجوم الاتحاد قبل مواجهة بتروجيت -
عاجل.. تحذير هام من وزارة الداخلية منذ قليل في بيان رسمي لها -
شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة -
الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

بالأسماء والصور || مصرع وإصابة عدد من الضباط بينهم قيادة كبرى في تفجير بالعريش والداخلية تصدر بياناً رسمياً تكشف فيه تفاصيل الحادث

Google+ Print
بالأسماء والصور || مصرع وإصابة عدد من الضباط بينهم قيادة كبرى في تفجير بالعريش والداخلية تصدر بياناً رسمياً تكشف فيه تفاصيل الحادث بالأسماء والصور || مصرع وإصابة عدد من الضباط بينهم قيادة كبرى في تفجير بالعريش والداخلية تصدر بياناً رسمياً تكشف فيه تفاصيل الحادث

في حادث أليم اليوم قام مسلحون بتفجيرعبوة ناسفة بالعريش أسفرت عن استشهاد ضابطين وإصابة عدد من الضباط ومقتل أحد منفذي التفجير، حيث شاهد أفراد كمين الشرطة "بلازا 1" المتواجد أمام قرية النخيل بطريق ساحل البحر بمدينة العريش بعض العناصر المسلحة يقوم بزرع عبوة ناسفة على الطريق فقام الضباط المتواجدين بالكمين بإطلاق النار عليه وقتلوا أحدهم وفر الآخر هارباً، وذهب الضباط للتحفظ على القتيل، ولكن العنصر الهارب باغتهم وقام بتفجير عبوة ناسفة عن بعد.

 

وأسفر التفجير عن استشهاد كل من :

  • العقيد فتحي قدري.
  • النقيب أحمد بهاء الدين عبد الحكم.

كما أصيب 3 ضباط آخرين وهم :

  •  النقيب عماد شاهين.
  •  النقيب أحمد محمد رضا.
  •  الملازم أول محمد أحمد عبد الحميد.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات قليلة من تفجير مدرعة بالعريش كان يستقلها قيادة أمنية كبرى، راح ضحيتها مفتش الأمن العام بجنوب سيناء "العقيد ياسر الحديدي"، والذي يبلغ من العمر 50 عام، بينما أصيب ضابط آخر وفرد أمن وأمين شرطة .

1-25.jpg

2-18.jpg

%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار