الداعية خالد الجندي || يبيح أكل الحشرات و الكلاب

سمر العشري

قد تم تصنيف انواع الاكل الى الكثير من الانواع و هناك قد بصلح و قد لا يصلح و هذا يرجع الى مدى استجابة الجسم لهذه النوع , و من الاشياء التي يريها الكثير من العالم انها تصلح هي ( الخنازير ) على سيبل المثال فهي مستحبة كثيراً في العالم و لكن ممنوع على المسلمين , و لم يمنع الاسلام عن شئ الا و اذا كان فيه ضرر على الانسان , مثل الخنازير الذي يصيب الجسم ببعض الامراض لانه يعتمد بشكل كبير في طعامه على القمامة و هذا عكس حيوان أخرى مثل الجاموس و البقر .

و اليوم قال الداعية الاسلامي خالد الجندي يبيح أكل لحوم الكلاب و هذا ما قد يأكلوا الجنود في الحرب بسبب قلة الموارد الغذائية , و هذا الاشياء استنتجها من ان كل شئ ليس حرام فهو محلل في الاسلام مثل الكلاب فهي لم يحذر منها الله عز وجل , و اضافة ايضا من رئيس لجنة فتوى الازهر انه من الممكن أكل الذباب و الحشرات و القرود و القطط و الكلاب اذا اردت ذلك , و هذا يرجع في حالات الضرورة ولا ينسب هذا الكلام للاشخاص الذين يشمئزوا من ذلك .

شبكةعيونالإخبارية

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