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بالصور || جمال مبارك يحضر فرح أدمن "أسف يا ريس" ويشهد على عقد القران

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بالصور || جمال مبارك يحضر فرح أدمن "أسف يا ريس" ويشهد على عقد القران بالصور || جمال مبارك يحضر فرح أدمن "أسف يا ريس" ويشهد على عقد القران

صفحة أسف ياريس علي الفيس بوك هي من اشهر الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي والمعروف عن هذه الصفحة انتمائها للرئيس المخلوع حسني مبارك وأبنائه ونصيرته دائما ودائما نجد ادمن أسف ياريس يأخذ الصور التذكارية مع الرئيس المخلوع حسني مبارك ونشرها علي صفحتهم علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وقد فوجئ الكثير من الشعب المصري اليوم حيث قامت الإعلامية "رولا خرسا" علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعها بنجل الرئيس المخلوع حسني مبارك جمال مبارك تم التقاطها خلال حفل زفاف كريم حسين ادمن صفحة أسف ياريس .

وقد قامت الإعلامية "رولا خرسا" بالتعليق علي الصورة بفرح ادمن "صفحة أسف ياريس" ، قالت فيه : "جمال مبارك كان الشاهد علي عقد الزواج " .

ومن الجدير بالذكر ان صفحة اسف ياريس انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ثورة يناير ودخول الرئيس المخلوع إلي السجن واتهامه العديد بالقضايا السياسية وانتشرت صفحة اسف ياريس ويكون فيها كل محبين ومؤيدين الرئيس المخلوع حسني مبارك وقام ادمن الصفحة كريم بالذهاب إلى مستشفي المعادي اكثر من مرة واخذ الصور التذكارية مع حسني مبارك ونشرها علي الصفحة والمعروف عنه تأيده الكامل لحسني مبارك وانه يشعر أن الرئيس المخلوع قد ظلم وانه ضد ثورة يناير وثورة 30 يونيو وليس لهم أثاث من الصحة .

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نتيجة بحث الصور عن بالصور :جمال مبارك يحضر فرح أدمن “أسف يا ريس” ويشهد على عقد القران 

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رئيس قسم الأخبار