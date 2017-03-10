أخبار عاجلة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة: حققنا أكثر من المستهدف في الربع الأول من 2017 -
رئيس النواب يكلف هيئة المكتب بتحديد مرتبات أعضاء الهيئات الإعلامية -
أزمة في هجوم الاتحاد قبل مواجهة بتروجيت -
عاجل.. تحذير هام من وزارة الداخلية منذ قليل في بيان رسمي لها -
شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة -
الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالصور || دار الإفتاء المصرية : تقدم فتوى بجواز الإحتفال بيوم الأم ويوم الشهيد وتنشر السبب

Google+ Print
بالصور || دار الإفتاء المصرية : تقدم فتوى بجواز الإحتفال بيوم الأم ويوم الشهيد وتنشر السبب بالصور || دار الإفتاء المصرية : تقدم فتوى بجواز الإحتفال بيوم الأم ويوم الشهيد وتنشر السبب

أجاز البعض الإحتفال بهذه الأعياد على انها مجرد إحياء لذكرى معينه، وأن نعتبرها مجرد يوم لتذكر هذا الشئ وليس عيدًا بالمعنى الحرفي للكلمة، وأن هذا لا يتعارض مع الشرع والدين في شئ، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم عن فتوى تخص الإحتفال بيوم الأم ويوم الشهيد .

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن الشرع لا يمنع الإنسان من تخصيص أيام للتذكير بمناسبات لها قيمة كبيرة في حياتة أو غيرت أشياء خاطئة داخله وذلك مثل يوم الأم ويوم الشهيد وجاء نص الفتوى على هذا النحو " لا مانع شرعًا من تخصيص أيام للتذكير بمناسبات أعطت قيمة أو غيرت سلوكيات خاطئة كيوم الأم مثلا ويوم الشهيد" .

20608-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار