بالصور || دار الإفتاء المصرية : تقدم فتوى بجواز الإحتفال بيوم الأم ويوم الشهيد وتنشر السبب

سمر العشري

أجاز البعض الإحتفال بهذه الأعياد على انها مجرد إحياء لذكرى معينه، وأن نعتبرها مجرد يوم لتذكر هذا الشئ وليس عيدًا بالمعنى الحرفي للكلمة، وأن هذا لا يتعارض مع الشرع والدين في شئ، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم عن فتوى تخص الإحتفال بيوم الأم ويوم الشهيد .

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن الشرع لا يمنع الإنسان من تخصيص أيام للتذكير بمناسبات لها قيمة كبيرة في حياتة أو غيرت أشياء خاطئة داخله وذلك مثل يوم الأم ويوم الشهيد وجاء نص الفتوى على هذا النحو " لا مانع شرعًا من تخصيص أيام للتذكير بمناسبات أعطت قيمة أو غيرت سلوكيات خاطئة كيوم الأم مثلا ويوم الشهيد" .

شبكةعيونالإخبارية

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