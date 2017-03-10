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الأرصاد الجوية || تحذر من طقس الجمعة سقوط أمطار غزيرة وعاصفة ترابية في بعض الأماكن

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الأرصاد الجوية || تحذر من طقس الجمعة سقوط أمطار غزيرة وعاصفة ترابية في بعض الأماكن الأرصاد الجوية || تحذر من طقس الجمعة سقوط أمطار غزيرة وعاصفة ترابية في بعض الأماكن

تؤكد الأرصاد الجوية على عدم استقرار حالة الطقس خاصة بالأيام المقبلة، فقد قال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية "احمد عبد العال" ، أن حالة من عدم الاستقرار الخاصة بالطقس تبدأ غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة يصل إلى 8 درجات مئوية، كما أن حاله الطقس سوف تستمر إلى بضعة أيام وغير مستقرة بالأيام المقبلة على الإطلاق .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط احمر" على قناة "الحدث اليوم " ، مع الإعلامي  "محمد موسى" ، أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة ستتكاثر على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد إلى السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة، وشمال الصعيد، كما تسقط الأمطار غزيره على السواحل الشمالية.

كما أشار علي أن تلك الموجة مستمرة إلى يوم الأحد القادم على الأقل، موضحا أن نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، لتصل إلى حد العاصفة، ستستمر على غرب البلاد، مما يودى إلى انخفاض الروية الأفقية على الطرق، محذرا من تقليل الملابس للمواطنين ، لعدم استقرار الطقس بالأيام المقبلة.

كما اكد الأرصاد على انتهاء فصل الشتاء يوم 28 مارس رسميا وبداية فصل الربيع.

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رئيس قسم الأخبار