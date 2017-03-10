أسعار العملات اليوم الجمعة 10-3-2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٧.٢٢٦٩
|٥٧.٥٦٢٨
|03/10 8:00 ص
|دينار بحريني
|٤٦.٤١٩١
|٤٦.٦٥٨٥
|03/10 8:00 ص
|ريال عماني
|٤٥.٤٥٤٥
|٤٥.٦٩٠٢
|03/10 8:00 ص
|ريال قطري
|٤.٨٠٦
|٤.٨٣٠٩
|03/10 8:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٧٦٤٥
|٤.٧٨٩٧
|03/10 8:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٦٦٦٣
|٤.٦٩٠٧
|03/10 8:00 ص
|دينار أردني
|٢٤.٧٠٠١
|٢٤.٧٩٣٨
|03/10 8:00 ص
|جنيه إسترليني
|٢١.٢٤٥
|٢١.٤٢٩٦
|03/10 8:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٤٧٨
|٢.٥٠١١
|03/10 8:00 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٣٨٥
|٢.٠٦٢٨
|03/10 8:00 ص
|يورو
|١٨.٤١٨٨
|١٨.٥٩٣٩
|03/10 8:00 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٥٠
|١٧.٦٠
|03/10 8:00 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٢٢٢٧
|١٧.٣٥٣٥
|03/10 8:00 ص
|ين ياباني
|١٥.٢٢٦٧
|١٥.٣٨٦٣
|03/10 8:00 ص
|دولار استرالي
|١٣.١١١
|١٣.٢٥٣٢
|03/10 8:00 ص
|دولار كندي
|١٢.٩٣١٤
|١٣.٠٤٦٩
|03/10 8:00 ص
|كرون سويدي
|١.٩٣٠٣
|١.٩٤٧١
|03/10 8:00 ص