سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.75 جنيه مصري في بنك الإمارات دبي ، وفي حالة البيع 4.67 جنيه مصري في البنك العربي ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الجمعة في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6122
|4.7653
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.6695
|4.7165
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7246
|4.7731
|البنك-المصري-الخليجي
|4.7045
|4.7350
|بنك-سايب
|4.1994
|4.2267
|البنك-الأهلي
|4.6796
|4.7064
|بنك-البركة
|4.5650
|4.7707
|بنك-القاهرة
|4.6614
|4.7086
|بنك-الاسكندرية
|4.6531
|4.6846
|البنك-العربي-الافريقي
|4.6585
|4.7116
|البنك-المركزي
|4.7044
|4.7335
|بنك-مصر
|4.6796
|4.7041
|بنك-بلوم-مصر
|4.6930
|4.7197
|بنك-فيصل-
|4.6548
|4.7064
|كريدي-أجريكول
|4.6950
|4.7464
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.1010
|4.8080
|بنك-بيريوس
|4.6930
|4.7197
|بنك-قناة-السويس
|4.6796
|4.7064
|المصرف-المتحد
|4.6950
|4.7333
|البنك-التجاري-الدولي
|4.6928
|4.7197
|المصري-لتنمية-الورادات
|0.0000
|0.0000
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.6800
|4.7300
|بنك-المشرق
|4.7500
|4.7700
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.7100
|4.7300
|بنك-HSBC
|4.7500
|4.8000
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.75 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.83 جنيه مصري .إعلان - Ads إعلان - Ads