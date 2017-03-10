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ارتفاع جنوني جديد في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الجمعة10/3/2017

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ارتفاع جنوني جديد في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الجمعة10/3/2017 ارتفاع جنوني جديد في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الجمعة10/3/2017

شهد في زيادة كبيرة تزيد عن ألف جنيه خلال أقل من عشرة أيام، حيث أعلن عز عن زياد قدرها 600 جنيه أول مارس أثناء إعلانه تسعيرة مارس، ثم قام برفع السعر مجددا منذ يومين أكثر من 500جنيه في طن الحديد ليصل سعر طن حديد عز اليوم إلى 9800 جنيه.

سعر الحديد اليوم الجمعة :

اسم الشركة اسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
حديد عز عز 9750 جنية 9800 جنية
الدخيلة 9750 جنية 9800 جنية
حديد المصريين المصريين 9750 جنية 9800جنية
حديد بشاي بشاي 9650 جنية 9650 جنية
الوطنية للصلب العتال 9650جنية 9700جنية
حديد عطيه عطيه 9650جنية 9650جنية
حديد المراكبي المراكبي 9600 جنية 9600 جنية
حديد الكومي الكومي 9600 جنيه 9600جنيه
حديد المعادي المعادي 9500جنية 9500جنية
حديد بيانكو بيانكو 9520 جنية 9520 جنية
حديد العشري العشري 9520 جنية 9520 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9550 جنية 9550 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9500جنية 9500 جنية
حديد الوطنية الوطنية 9550جنيه 9550جنيه
حديد اركو اركو 9500 جنية 9500جنية
حديد قوطة قوطة 9550جنية 9550 جنية
حديد سرحان سرحان 9500 جنيه 9500جنيه
حديد الجيوشي الجيوشي 9500جنية 9500 جنية
مصر ستيل مصر ستيل 9500جنية 9500جنية
اليوم الجمعة :
 
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 720 جنية
أسمنت النصر النصر 703 جنية
أسمنت اسيوط المهند 748 جنية
الفهد الفهد 705جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 700 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 700جنية
أسمنت حورس حورس 700جنية
أسمنت النهضة النهضة 708 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 703 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 700جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 693 جنية
أسمنت العريش العسكري 703 جنية
أسمنت سيناء سيناء 703 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 730 جنية
السويس للأسمنت السويس 735 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 740 جنية
أسمنت تكنو تكنو 703 جنية
أسمنت حلوان حلوان 740 جنية
أسمنت شورى شورى 798 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 720 جنية
السويدي السويدي 723 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 700 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 693 جنية

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