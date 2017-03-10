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سعر الذهب اليوم الجمعة 10-3-2017 فى مصر

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سعر الذهب اليوم الجمعة 10-3-2017 فى مصر سعر الذهب اليوم الجمعة 10-3-2017 فى مصر

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 615 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 527 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 410 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 703 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.920 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الجمعة  :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر  
عيار 24 703
عيار 22 644
عيار 21 615
عيار 18 527
عيار 14 410
عيار 12 351
الاونصة 21,859
الجنيه الذهب 4,920
الكيلو 702,857

 

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