سعر الذهب اليوم الجمعة 10-3-2017 فى مصر

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 615 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 527 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 410 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 703 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.920 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الجمعة :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|703
|عيار 22
|644
|عيار 21
|615
|عيار 18
|527
|عيار 14
|410
|عيار 12
|351
|الاونصة
|21,859
|الجنيه الذهب
|4,920
|الكيلو
|702,857