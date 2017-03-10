سعر الدولار اليوم الجمعة 10-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 17.85 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي ، وفي حالة البيع 17.60 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 10/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.6500
|17.7500
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.5500
|17.6500
|مصرف ابو ظبي
|17.8000
|17.9000
|البنك المصري الخليجي
|17.6500
|17.7500
|بنك سايب
|17.6500
|17.7500
|البنك الأهلي
|17.5500
|17.6500
|بنك البركة
|17.6500
|17.7500
|بنك القاهرة
|17.5500
|17.6500
|بنك الاسكندرية
|17.4500
|17.5500
|البنك العربي الافريقي
|17.5700
|17.6700
|البنك المركزي
|17.6435
|17.7521
|بنك مصر
|17.5500
|17.6500
|بنك بلوم مصر
|17.6000
|17.7000
|بنك فيصل
|17.5500
|17.6500
|كريدي أجريكول
|17.7000
|17.8000
|بنك التعمير والإسكان
|17.6500
|17.7500
|بنك بيريوس
|17.6000
|17.7000
|بنك قناة السويس
|17.5500
|17.6500
|المصرف المتحد
|17.7000
|17.7500
|البنك التجاري الدولي
|17.6000
|17.7000
|المصري لتنمية الورادات
|17.5500
|17.6500
|البنك الأهلي المتحد
|17.6500
|17.7500
|بنك المشرق
|17.8000
|17.9000
|بنك الاستثمار العربي
|17.6500
|17.7500
|البنك الأهلي اليوناني
|17.7500
|17.8500
|بنك HSBC
|17.8100
|18.0000
|بنك عودة
|17.6000
|17.7000
|بنك الإمارات دبي الوطني
|17.8000
|
17.9500
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.30 جنيه مصري، وسعر البيع 18.45 جنيه مصري .