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سعر الدولار اليوم الجمعة 10-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الجمعة 10-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الجمعة 10-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 17.85 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي ، وفي حالة البيع 17.60 جنيه مصري في بنك  ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 10/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك   :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك مصر إيران للتنمية 17.6500 17.7500
بنك الإئتمان الزراعي 17.5500 17.6500
مصرف ابو ظبي 17.8000 17.9000
البنك المصري الخليجي 17.6500 17.7500
بنك سايب 17.6500 17.7500
البنك الأهلي 17.5500 17.6500
بنك البركة 17.6500 17.7500
بنك القاهرة 17.5500 17.6500
بنك الاسكندرية 17.4500 17.5500
البنك العربي الافريقي 17.5700 17.6700
البنك المركزي 17.6435 17.7521
بنك مصر 17.5500 17.6500
بنك بلوم مصر 17.6000 17.7000
بنك فيصل 17.5500 17.6500
كريدي أجريكول 17.7000 17.8000
بنك التعمير والإسكان 17.6500 17.7500
بنك بيريوس 17.6000 17.7000
بنك قناة السويس 17.5500 17.6500
المصرف المتحد 17.7000 17.7500
البنك التجاري الدولي 17.6000 17.7000
المصري لتنمية الورادات 17.5500 17.6500
البنك الأهلي المتحد 17.6500 17.7500
بنك المشرق 17.8000 17.9000
بنك الاستثمار العربي 17.6500 17.7500
البنك الأهلي اليوناني 17.7500 17.8500
بنك HSBC 17.8100 18.0000
بنك عودة 17.6000 17.7000
بنك الإمارات دبي الوطني 17.8000

17.9500

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء  :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.30 جنيه مصري، وسعر البيع 18.45 جنيه مصري .

عيون

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