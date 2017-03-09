تعرف علي الفنان المشهور الذي جسد دور "المومياء" في فيلم "حرام عليك" لإسماعيل ياسين

سمر العشري

“المومياء” تلك الشخصية المرعبة التي أرقت منام الكثيرين في صغرهم، وظهرت لك الشخصية خلال فيلم “حرام عليك”، للرائع إسماعيل ياسين، وهذا الفيلم هو النسخة المصرية من "فرانكشتاين" ، فيلم “حرام عليك” إنتاج 1954، وبالرغم من كونه فيلم كوميدي خالص، إلا أن شخصية المومياء مازالت في أذهان مشاهديه حتي ذلك الوقت، ويشارك في بطولة الفيلم بجوار الفنان إسماعيل ياسين، الفنان الرائع “عبدالفتاح القصري”، والفنان الراحل "إستيفان رسطي" ، وتدور أحداث الفيلم حول إثنان من الأصدقاء يعملان بمحل للآثار، هما إسماعيل ياسين والقصري، ويواجههم العديد والعديد من المواقف الكوميدية، إلي أن يعثروا علي المومياء، والتي أضافت نكهة خاصة للفيلم.

وقد حاول الكثير من مشاهدي الفيلم التكهن بالممثل الذي قام بدور المومياء، والكثير منهم إعتقد أنه فنان مغمور وغير معروف، خاصة وأن الشخصية لم تتحدث طوال العمل، وحقيقة الأمر أن الممثل الذي قام بدور المومياء، هو أحد أشرار السينما المصرية خلال الخمسينات والستينات، وهو الفنان “محمد صبيح”، وإختاره مخرج الفيلم لأداء شخصية المومياء، والذي يحاول طبيب مغمور “إستيفان رسطي” السيطرة عليه طوال الفيلم، ليجري له عملية جراحية بنقل مخ إسماعيل ياسين إليه، ليدلي له بأسراره العلمية التي دفنت معه بعد وفاته.

محمد صبيح صاحب دور المومياء، هو أحد أكثر الفنانين الذين مثلوا دور الشر في الأفلام المصرية القديمة، ولد عام 1914، وبدأ مشوار الفن وهو في عمر الـ 23 عام، وأول أعماله الفنية فيلم “ليلي بنت الصحراء”، ولما يمتلكه صبيح من ملامح حادة، جعلت معظم المخرجين يقتنعون به في دور الشرير، فقد قدم دوره الأشهر في السينما “رسول كتبغا”، وذلك خلال فيلم واإسلاماه، الذي أطلق خلاله عبارة من أشهر العبارات في السينما المصرية، “أكلم مين لما أحب أخاطب الشعب المصري”

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads