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بالصور || لقاء سويدان و حسين فهمي أمام محكمة الأسرة بسبب مؤخر الصداق

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بالصور || لقاء سويدان و حسين فهمي أمام محكمة الأسرة بسبب مؤخر الصداق بالصور || لقاء سويدان و حسين فهمي أمام محكمة الأسرة بسبب مؤخر الصداق

شهدت اليوم محكمة استئناف الأسرة في منطقة التجمع الخامس، اليوم الخميس صراعا جديدا بين الفنان حسين فهمي و طليقته الفنانة لقاء سويدان، حيث نظرت اليوم محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدمت به الفنانة لقاء سويدان على الحكم الذي صدر من قبل من محكمة الأسرة في منطقة الهرم ، و الذي نص على رفض إلزام الفنان حسين فهمي بدفع ما طلبته طليقته الفنانة لقاء سويدان من مؤخر صداق قيمته خمسة مليون جنيه ، حيث أكدت المدعوة بأن طليقها لم يقم بدفع مهر أو مؤخر صداق لها و إنما قد تعهد لها بأنه سيقوم بشراء فيلا بقيمة المبلغ باسمها ، و لذلك فلقد قامت محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسم للفنان الكبير حسين فهمي .

و بالفعل حضر اليوم الخميس الفنان حسين فهمي أمام محكمة استناف الأسرة في التجمع الخامس ليقسم اليمين الحاسم ، و الذي أكت لقاء سويدان في تصريحاتها بأن هذا اليمين ليس له كفارة ، و لذلك فلقد ارتضت أن يقف طليقها حسين فهمي و يقسم اليمين الحاسم و أنها قد ارتضت بحكم الله سبحانه الله و تعالى ، و لهذا فلقد أقسم اليوم الفنان حسين فهمي أمام محكمة استئناف الأسرة  قائلا:

“أقسم بالله العظيم.. لم أتفق مع لقاء فى عقد الزواج على مؤخر صداق بفيلا قيمتها 5 ملايين جنيه بمنطقة وادى النخيل بـ6 أكتوبر”

جديربالذكر أن محكمة أسرة الهرم قد رفضت الدعوى التي تقدمت بها الفنانة لقاء سويدان من قبل بطلب الزام طليقها الفنان الكبير حسين فهمي بدفع مؤخر صداقها البالغ حوالي خمسة مليون جنيه ، حيث أكدت بأنها وثقت في طليقها من قبل عندما أكد لها على قيامه بشراء فيلا في وادي النخيل ، و سيقوم بكتابة العقد و تسجيلها باسمها فور انتهاءه من سداد أقساط الفيلا ، و أنه ظل يماطل بعد الزواج حتى قام بطلاقها غيابيا .

و تكمل الفنانة لقاء سويدان حديثها بأنها ظلت تطالبه به بجميع الطرق الودية بأن يقوم بدفع ما عليه من حقوقها المالية و الشرعية و لكنه قابل طلبها بالرفض ، و تجاهل ما تطلبه منه حتى فكرت باللجوء الى محكمة الأسرة كي تنال حقوقها .

هذا و منذ أيام قليلة حكمت المحكمة بخلع المليارديرة السيدة رنا القصيبي من زوجها الفنان حسين فهمي بعد أن قامت بالتنازل عن كافة حقوقها المادية و الشرعية و ردت عليه المهر الذي قام بمهرها به عند الزواج ، حيث كانت قضية خلع الفنان و رنا القصيبي تعد قضية الخلع الأشهر التي شهدتها المحاكم المصرية .

بالصور لقاء سويدان و حسين فهمي أمام محكمة الأسرة في التجمع اليوم الخميس

بالصور لقاء سويدان و حسين فهمي أمام محكمة الأسرة بسبب مؤخر صداق و مهر زواجهما

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رئيس قسم الأخبار

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