هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من انخفاض حاد في درجات الحرارة غدا الجمعه ..وأمطار غزيرة على المحافظات التالية حتي يوم الأحد القادم

وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا الى المواطنين بشأن عدم تصديق ما تتعرض له البلاد من موجه حارة، و الاعتقاد بقرب انتهاء فصل الشتاء، حيث أن البلاد سوف تشهد من اليوم مساء الخميس و حتى خمسة أيام قادمة انقلاب كبير و تغيير بدرجة عالية في حالة الجو، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدلات كبيرة في مختلف أنحاء البلاد ، و لهذا فلقد صرح اليوم الخميس الموافق 9 مارس السيد أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، بأن طقس الجمعه سوف يشهد انخفاض كبير في معدل درجات الحرارة ، حيث أكد عبدالعال بأن درجات الحرارة سوف تقل بحوالي ثمانية درجات مئوية ، و يسود البلا طقس بارد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية .
و قد أكد السيد رئيس هيئة الأرصاد الجوية على أن الطقس السئ الذي تشهده البلاد سوف يبدأ من الغد صباح الجمعة 10 مارس ، و يستمر حتى يوم الأحد القادم حيث يكون الطقس باردا في أثناء ساعات النهار ، بينما يصبح شديد البروة في ساعات الليل الذي تنخفض فيه درجات الحرارة بشدة ، كما يصاحب الطقس البارد شبورة مائية كثيفة في خلال الأيام القليلة القادمة التي تتغير فيها حالة الجو .
و يكمل السيد مدير هيئة الأرصاد الجوية بأن الطقس البارد سوف يصاحبه بعض السحب المنخفضة و المتوسطة ، و ذلك في بعض المحافظات فقط و ليس في كل أنحاء البلاد ، و التي ينتج عنها سقوط أمطار رعدية في كلا من محافظات الوجه البحري اضافة الى شمال سيناء و محافظات شمال الصعيد ، بينما يلاحظ أن الأمطار سوف تكون حالتها متوسطة على كلا من السواحل الغربية و القاهرة .
ويضيف السيد رئيس هيئة الأرصاد الجوية بأن سقوط الأمطار الرعدية ليس فقط المتوقع خلال الأيام القادمة ، و إنما سوف يصاحب هذا الطقس السئ و انخفاض درجات الحرارة و سقوط الامطار رياج محملة بالأتربة تضرب البلاد بدءا من القاهرة و بقية محافظات الوجه البحري و حتى سيناء و محافظات الصعيد .
و قد طالبت الهيئة المواطنين بالحذر و ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة و الانتباه عند القيادة خاصة في الاوقات الصباحية ، واليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة و التي سوف تشهدها البلاد وتستمر خلال الأيام القليلة القادمة و حتى يوم الأحد .
- درجة الحرارة على السواحل الشمالية وشمال سيناء تتراوح من 20 درجة إلى 21 درجة مئوية.
- درجة الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة تتراوح من 22 درجة إلى 23 درجة مئوية.
- درجة الحرارة على محافظات شمال الصعيد تتراوح من 25 درجة إلى 27 درجة مئوية.
- درجة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد تتراوح من 23 درجة إلى 24 درجة مئوية.
- درجة الحرارة على محافظات جنوب سيناء تتراوح من 28 درجة إلى 29 درجة مئوية.