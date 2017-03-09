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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

 مهنياً: عليك أن تجد حلولاً عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها هذا الأسبوع، وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة

عاطفياً: أنت شخص صاحب ضمير ولا تستغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك. 

صحياً: لا تعتقد أن الصحة السليمة والمعافاة تدوم إلى الأبد، لكن بالمحافظة عليها تجنبها الكثير من الأمراض

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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رئيس قسم الأخبار

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