حظك اليوم برج الجدي الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: يجب أن تكون هذا اليوم حذراً في تعاملك مع أشخاص لا يكونون أهلاً للثقة، حتى لا تصدمك حقيقتهم لاحقاً



عاطفياً: تكون موضع ثناء، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك



صحياً: تمهل في كل ما تقوم به ولا تضغط على نفسك كثيراً

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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