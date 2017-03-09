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حظك اليوم برج القوس الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: تشرق قريباً شمس أحلامك، فيصبح المستقبل مثمراً، وهذا بفضل دعوات المقرّبين الراضين عليك وعلى تصرفاتك وتعاملك الجيد مع الآخرين

عاطفياً: اشرح وجهة نظرك للحبيب فقد يتقبل الأمر. حافظ على أسراره ولا تفشها

صحياً: قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم في المشي في البداية، لكن مع الوقت ستكون في مستواهم

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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رئيس قسم الأخبار

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