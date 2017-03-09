حظك اليوم برج العقرب الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: بانتظارك عدد من العروض المغرية لتغيير عملك، لكن لا تتسرع في اتخاذ قرارات عشوائية قبل توضيح الأمور



عاطفياً: إتبع حدسك ووحيك العاطفي، القلب مليء بجديد هذا اليوم ويمنحك قوة وشعوراً بالنفوذ



صحياً: إنتبه لصحتك وسلامة قلبك، وتناول أدويتك بانتظام وتقيد بإرشادات الطبيب

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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