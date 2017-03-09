أخبار عاجلة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة: حققنا أكثر من المستهدف في الربع الأول من 2017 -
رئيس النواب يكلف هيئة المكتب بتحديد مرتبات أعضاء الهيئات الإعلامية -
أزمة في هجوم الاتحاد قبل مواجهة بتروجيت -
عاجل.. تحذير هام من وزارة الداخلية منذ قليل في بيان رسمي لها -
شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة -
الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: تحولات مفاجئة تدفعك إلى خلط الأوراق مجدداً، لكن ذلك قد يكون إيجابياً وحاسماً لمصلحتك

عاطفياً: عراقيل في طريق تصويب العلاقة بالشريك. الإرادة موجودة، وهذا مهمّ للمحاولة مجدداً

صحياً: كن أقوى من كمية صغيرة من الطعام لكنها تحتوي على ما يسبب لك مشكلات صحية 

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى