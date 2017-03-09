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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تشعر بالتعب والإرهاق بسبب كثرة الأعمال التي تنهال عليك. حاول تنظيم أعمالك وإعطاء كل ذي حق حقه 

عاطفياً: تحاول أن تعيد الأمور الى مجاريها بينك وبين الحبيب، ولن تجد صعوبة في ذلك 

صحياً: تناول الأسماك المشوية لا يضرّ، لكن لا تكثر من السوشي واللحوم النيئة

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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رئيس قسم الأخبار

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