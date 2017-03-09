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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الجمعة 10/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: يصلك خبر مهم جداً هذا اليوم فيجعلك تشعر بارتياح وتلقى مساندة من الخارج وتحقّق نجاحات منقطعة النظير على الصعيد المهني

عاطفياً: ابتعد عن القسوة التي لا تناسبك لأنها تحجّر قلبك وتدمّر الحنان من عينيك

صحياً: بإمكانك القيام بأي مشروع ترفيهي يخفف عنك حدة التوترات التي تواجهها أحياناً

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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رئيس قسم الأخبار

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