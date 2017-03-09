حقيقة "العمدة المعجزة " الذي لم يشرب نقطة مياه منذ 58 عاما..قصة حقيقية ولا خيال

سمر العشري

قصة غريبة تحدث في بلد المعجزات مصر الحبيبة فعلى الرغم من الآية الكريمة ” وجلعنا من الماء كل شئ حي “ تحدث المعجزة فى محافظة كفر الشيخ؛ حيث يعيش عمدة قرية بطيطة على حد قوله بدون نقطة ماء فترة كبيرة من عمره وصلت إلى 58 عاماً كاملة فهل هذا حقيقى أم درب من دروب الخيال ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغية معرفة صدق كلامه والتأكد من حقيقة القصة.

حيث أجري عمدة قرية بطيطة التابعة لمحافظة كفر الشيخ ويدعى/ السيد على جنيش العديد من اللقاءات الصحفية للتأكد من حقيقة القصة قائلاً :- “حالتي نادرة.. لم أشرب نقطة مياه من 58 سنة،” بهذه الكلمات أكد السيد علي جنيش، عمدة قرية بطيطة صحة ما تردد بشأنه وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت القصة منذ أن كان يبلغ من عمره 20 عاماً وبالتحديد في عام 1961 فحينها كان يتناول الماء بشكل طبيعي وبعدها شعر بتقلصات شديدة في المعدة لأيام تقريباً، وبعدها نصحه بعض جيرانه للقضاء على آلامه الشديد اللجوء إلى شرب عصير القصب كل صباح؛ وبالفعل فعل ذلك ليشعر بهدوء ويقرر شرب العصير بدلاً من الماء لفترة ولكنه استقر إلى عدم شرب الماء مرة أخري لما يصاب به من ألام شديدة بعد شربها؛ وعجز الأطباء فى وقتها عن تفسير ذلك …….كيف لشخص يشرب الماء ويتضرر منه شديداً حيث شرح أحد الأطباء حالته بإصابته بالتهابات حادة بالمعدة نتيجة تناول كمية كبيرة من الماء فنصحه بالتوقف عن شرب الماء أو تناول قدر ضئيل منها لفترة وجيزة لحين زوال الالتهابات “من ساعتها وهو يستمر بشرب عصير القصب الأحمر المقلم” مقاطعاً الماء حتى الآن،.

كما يقول “العمدة جنيش”، إنه حالياً يعتمد كليا علي “عصير القصب” بدلا من المياه، ولا يتناول أي مشروبات (ساخنة – باردة) نهائيا منذ 58 عاما، إضافة إلى أنه لا يتناول أي أطعمة تحتوي على سوائل مثل (الفول، البطاطس، القلقاس) وغيرها من البقوليات والخضروات التي يدخل الماء في طهيها إلي حد كبير؛ والغريب أيضاً أن “العمدة جنيش” يؤكد على أنه بصحة جيدة ومتزوج ولديه 9 أطفال يتمتعون بصحة جيدة بعد وفاة أحدهم،

واسترجع الرجل العجوز بداية حكايته مع توفير عصير القصب، حيث قام باستيراد ماكينة حديثة من الصين، واتفاقه مع مزارع بقرية مجاورة لتخصيص جزء من قطعة أرض يملكها لزارعة القصب الأحمر؛ لتوفير احتياجاته بشكل دائم.

يؤكد أهالي القرية على حقيقة قصة العمدة المعجزة، أن حالة العمدة أصابت الجميع بالذهول، لافتا بأن عدد من الأهالي حاولوا تقليده لكن تجربتهم لم تدم لأكثر من يومين لكونه هبه وهبها الله دون غيره من خلقه…..فالقصة حقيقة كما رواها صاحبها وشهود العيان من القرية

شبكةعيونالإخبارية

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