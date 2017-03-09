مسلحين يثيرون الذعر بين الأهالي ويقتلون مواطناً في وضح النهار بوابل من الرصاص وسط حالة من الغضب بين المواطنين

قام أربع ملثمين في وضح النهار وأمام الناس جميعاً بقتل مواطن بدم بارد بعد أن أطلقوا عليه عدة رصاصات نافذة أودت بحياته في الحال، وسط غضب شديد من الأهالي، نتيجة هذه الأفعال الإجرامية.

حيث قام ملثمون ومسلحون بأسلحة آليه بإطلاق وابلًا من الرصاص على مواطن يدعى "محمد محمد الغريب الزيني" ، يبلغ من العمر أربعين سنة تقريباً، وذلك أمام منزله في منطقة مبارك السبعين الكائنة بمدينة دمياط الجديدة، وتجمهر الأهالي حول المجني عليه في محاولة منهم لإنقاذ حياته، ولكنه قد فارق الحياة بعد أن سالت دماءه، وتجري قوات مباحث القسم التابع لموقع الجريمة، بإشراف مفتش المباحث المقدم محمد سرحان تحقيقات موسعة للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، والتوصل إلى الجناه ومعرفة أسباب ارتكابهم لجريمتهم النكراء التي أثارت غضب المواطنين.

وفور وقوع الجريمة قام الأهالي بإخطار قوات الشرطة، والتي حضرت بالفعل لفحص جثمان المجني عليه، وتم نقله إلى المشرحة، وتبين كما ورد في تقرير الصحة بمدينة دمياط الجديدة، أن تقرير الطب الشرعي، أكد أن المجني عليه لقى حتفه نتيجة 4 طلقات نارية قاتلة، فوق العين اليمنى والرقبة من الناحية اليسرى والكتف الأيسر، وأمر مدير أمن دمياط "اللواء نادر جنيدي" ، بتشكيل فريق أمني لملاحقة الجناة.