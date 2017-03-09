بالصور || انتشال تمثالين ملكيين عثر عليهما في موقع الحفائر بسوق الخميس في المطريه بحضور وزير الاثار

سمر العشري

انتشال تمثالين ملكيين عثرت عليهما البعثه الاثريه الالمانيه المصريه المشتركه و يعودان الي الاسره التاسعة عشر وذلك بعين شمس ( المطريه ) منطقة سوق الخميس وقد حضر وزير الاثار الدكتور خالد العناني عملية انتشال التمثالين الملكيين وكان قد تم العثور علي التمثالين في جزء من محيط معبد الملك رمسيس الثاني وكان قد تم بنائه برحاب المعابد المعروفه بمعابد الشمس والتي بنيت في مدينة اون القديمه .

بحسب ما ذكره رئيس قطاع الاثار بوزارة الاثار المصريه الدكتور محمود عفيفي فان البعثه قد وجدت الجزء العلوي من تمثال الملك سيتي منحوت من الحجر الجيري وبالحجم الطبيعي وبلغ طوله ثمانون سنتيمتر تقريبا وتفاصيل التمثال واضحه .

اما عن التمثال الاخر فمكسور الي عدة اجزاء كبيره من مادة الكوارتزيت وعلي الارجح فانه تمثال يعود الي الملك رمسيس .

ويبلغ طول التمثال ثمانية امتار بالقاعده .

وقد اضاف رئيس الفريق المصري ببعثة الاثار المصريه الالمانيه المشتركه الدكتور ايمن عشماوي الي انه لا تزال اعمال التنقيب مستمره للبحث عن باقي التمثال حتي يتم التحقق من شخصية صاحب التمثال.

وذلك لان الاجزاء التي تم انتشالها لا يوجد بها ما يمكن تحديد شخصية الملك من خلاله غير انه من المرجح انه يعود الي الملك رمسيس وذلك لانه تم العثور عليه امام بوابة معبد الملك رمسيس .

من جانبه وصف دكتور عشماوي رئيس الفريق المصري العثور علي وانتشال تمثالين ملكيين بانه واحد من ابرز الاكتشافات لانه يعكس عظمة معبد اون.

وذلك من خلال ضخامة ما يزينه من تماثيل ومن خلال النقوش الدقيقه علي التماثيل والمبني وجمال تلك النقوش .

واضاف دكتور عشماوي ان معبد اون يعد احد اكبر المعابد المصريه القديمه وحجمه يعادل ضعف حجم معبد الكرنك بالاقصر .

غير انه تم تدميره ونقل عدد من مسلاته وتماثيله الي الاسكندريه واوروبا في العصور اليونانيه والرومانيه.

وفي العصر الاسلامي تم استخدام احجار معبد اون في بناء القاهره التاريخيه .

اما عن رئيس الفريق الالماني في بعثة الاثار المصريه الالمانيه المشتركه دكتور ديترش راو فقد قال انه يجري حاليا استخراج التمثال حيث سينقل الي موقع المسله وذلك من اجل ترميمه وسوف تتم دراسة مدي امكانية ان ينقل الي متحف كبير .

كما اوضح ان البعثه تحاول تصفية المواقع من الشواهد الاثريه والتماثيل .

وقد صرح وزير الاثار بانه بمجرد ان يتم رفع التمثال من الموقع فانه سينقل الي المتحف المصري الكبير .

وذلك من اجل اجراء الترميم عليه ليكون ضمن المتحف عند الافتتاح بشكل جزئي في العام القادم .

واوضح دكتور العناني وزير الاثار بانه سوف يقام معرض بصفه مؤقته وذلك في المتحف المصري .

ليتم من خلاله عرض الاثار التي اكتشفت حديثا ومنها التمثالين الملكيين وذلك في القريب العاجل .