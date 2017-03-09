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القبض على ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق

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القبض على ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق القبض على ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق

أكد مصدر أمني مطلع بمديرية أمن الجيزة، أن قوات الأمن ألقت القبض على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي أمس داخل فيلا ملك أحد أصدقائه بحي 6 اكتوبر في محافظة الجيزة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام ، اليوم الخميس، أن ياسر علي صادر بشأنه قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة قضايا متعلقة بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أنه تم اقتياد هو ثلاثة أخرون من عناصر جماعة الإخوان إلى مقر جهاز الأمن الوطني تمهيدًا للتحقيق معه.

فيما أكد أحمد حلمي محامي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق، أن قوة من جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على ياسر علي المتحدث ارسمي باسم رئاسة الجمهورية داخل منزله بأكتوبر.

وأكد "حلمي " ، أن موكله سيواجه تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وممارسة نشاطها، و سيتم عرضه على النيابة العامة مساء اليوم لبدء التحقيق معه.

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رئيس قسم الأخبار