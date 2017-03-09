ممدوح عباس || يحذر مديرية الشباب من تمرير عمومية "مرتضى"

سمر العشري

حذر ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، من انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، المقرر لها الجمعة المقبلة، بسبب مخالفتها للقانون.

وأصدر كمال شعيب المستشار القانونى لعباس، بيانا صحفيا يؤكد فيه أن انعقاد الجمعية العمومية يخالف مواد اللائحة 929 لسنة 2013 المنظمة للأعمال الداخلية والانشطة بالأندية .

وقال شعيب أن تحذير موكله ممدوح عباس من عقد الجمعية العمومية ومخالفتها للقانون واللائحة ليس له أى علاقة بجمهور نادى الزمالك العظيم إنما يتعلق برئيس النادى مرتضى منصور ومخالفته اللوائح والقوانين المنظمة لعقد الجمعيات العمومية.

وكشف شعيب عن 3 مخالفات قانونية في انعقاد الجميعة العمومية، بحسب البيان، وجاءت كالتالي:

أولا : يقول شعيب إن مرتضى منصور رئيس النادى دعى للجمعية العمومية يوم 5 مارس 2017 على ان تنعقد الجمعية يوم 10 مارس 2017 ، بالمخالفة لنص المادة 42 فقرة 2 والتى تنص صراحة على أن توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بشهر علي الاقل و45 يوما علي الاكثر وذلك بخطاب يبين به موعد الاجتماع ومكانه وجدول الاعمال ويرسل بالبريد الالكترونى المصحوب بعلم الوصول او بالنشر او بإحدي الصحف اليومية مع الاعلان بالموقع الالكترونى للنادى إن وجد والموقع الالكترونى للجنة الادارة المركزية في الحالتين .

ويضيف شعيب: " وهو ما لم يتم وبدلا من ان يلتزم مرتضى منصور بالدعوة للجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بـ 30 يوم ، دعا للجمعية قبل موعد الإنعقاد بـ 5 ايام فقط في سابقة هى الأولى من نوعها ".

ثانيا: يقول شعيب أنه يشترط علي رئيس النادى عندما يدعو لجميعة عمومية أن يعلن كافة بنود جدول الأعمال بمرفقاته وكشوف أسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع موقعا عليه من المدير التنفيذى وامين الصندوق قبل موعد الإجتماع بمدة لا تقل عن 15 يوم ، وهو ما لم يحدث بالاساس ، لأن الفارق بين ميعاد الدعوة للجمعية وعقد الجمعية 5 ايام ، ولم يتم إتخاذ تلك الاجراءات التى وردت في المادة 42 فقرة 5 من اللائحة الداخلية .

ثالثا : يؤكد شعيب أن مرتضى منصور خالف كل الاعراف القانونية المنصوص عليها في عقد الجمعيات العمومية ، فوفقا للفقرة 7 من المادة 42 للائحة ، يلتزم رئيس النادى بإخطار الجهة الإدارية بكل التفاصيل وجدول الأعمال فى نفس وقت إعلان الدعوة للجمعية العمومية وهو ما لم يحدث ، فالإخطار للجهة الإدارية تم قبل إنعقاد الجمعية العمومية بـ 5 ايام فقط بالمخالفة الصريحة للقانون وليس قبل الإنعقاد بـ 30 يوم

وشدد شعيب على أن حضور الجهة الإدارية في الجمعية العمومية، والجهة الإدارية هنا المقصود بها وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أو أى من موظفى المديرية، يعد اشتراك في ارتكاب المخالفات القانونية لأن الحضور، قد يضفى صفة المشروعية لجمعية عمومية باطلة.

وحذر من أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه وكيل مديرية الشباب والرياضة أو الموظفين في حال اشتراكه بتلك المهزلة القانونية.

وأكد أن موكله ممدوح عباس حريص على جماهير نادى الزمالك ومؤمن جدا بالظلم التحكيمى الذى وقع على الفريق في المباراة الاخيرة، ولكن رفع هذا الظلم يكون بالطرق القانونية وليس بالدعوة لجمعية عمومية مخالفة للقانون، بحسب ما جاء في البيان.

شبكةعيونالإخبارية

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