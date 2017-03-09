الآثار || 'تعلن سرقة باب مقصورة ''الأيوبي'' من داخل مسجد الإمام الشافعي ‎

سمر العشري

تعرضت مقصورة السلطان الكامل الأيوبي الموجودة داخل قبة الإمام الشافعي بالقرافة الصغرى للسرقة، فجر اليوم الخميس، حيث تم سرقة الباب الخشبي للمقصورة، والذي يبلغ طوله 70 سم، بالإضافة إلى مجموعة من الزخارف الخشبية المعمارية صغيرة الحجم.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة، أن السعيد حلمي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، توجه إلى المنطقة لمعاينة الضريح وتفقد القبة، لبيان حجم المسروقات وحالة الأثر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وعمل مذكرة وتقرير مفصل رفعه إلى وزير الآثار الدكتور خالد العناني، الذي قام بدوره بإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للوقوف على جميع ملابسات السرقة، كما قام بمخاطبة شرطة السياحة والآثار، والتي توجهت على الفور لموقع الحادث.

يُذكر أنه تم بناء قبة السلطان كامل الأيوبي عام 608 هجرياً (1211 م)، وذلك تعظيمًا للإمام الشافعي، وتعتبر هذه القبة من أكبر الأضرحة في مصر على الإطلاق ومسجلة في عداد الأثار الإسلامية رقم 251.

ويوجد بالضريح أربعة تركيبات خشبية الأولى تخص الإمام الشافعي، والثانية تخص أم السلطان الكامل، والثالثة للسلطان الكامل، والرابعة لأسرة عبد الحكم، وهي الأسرة التي استضافت الإمام الشافعي.

شبكةعيونالإخبارية

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