السيسي || يصدر 3 قرارات جمهورية هامة اليوم "قرار ب 200 مليون وآخر قرض لتوسعات برج العرب والأخير بنقل مستشار لوظيفة غير قضائية"

سمر العشري

صدر الرئيس السيسي اليوم 3 قرارات هامة، قرارات من شأنها تعزيز التعاون مع دولتين من أكبر الدول على المستوى الإقتصادي وهما الصين واليابان، فقد جاء القرار الأول بشأن اتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين مصر والصين .

أما القرار الثاني فجاء بشأن التعاون مع "الوكالة اليابانية “جايكا" لتنفيذ مشروع كبير في مصر، القرار الثالث جاء بشأن نقل مستشار من هيئة قضايا الدولة إلى وظيفة غير قضائية، فإليكم نص القرارات الثلاثة .

القرار الأول :

أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا اليوم يحمل رقم (228 لسنة 2016)، وذلك بشأن الموافقة على توقيع إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، الإتفاقية وقعت بتاريخ 21-01-2016 .

وتقضي الإتفاقية بتقديم الحكومة الصينية مبلغ 200 مليون يوان صيني للحكومة المصرية منحة لا ترد، على أن تستخدم المنحة في دراسة جدوى وتنفيذ المشروع القومي لصرف صحي القرى، بالإضافة إلى مشروع القمر الصناعي “مصر سات-2” لتطبيقات الإستشعار عن بعد .

القرار الثاني :

وحمل القرار الثاني لرئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2016، ويقضي القرار بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان والتى وقعت بتاريخ 29 فبراير 2016 في طوكيو .

ويقضي القرار بتقديم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" قرضا للحكومة المصرية، وذلك من أجل تنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب .

القرار الثالث :

كما جاء القرار لرئيس الجمهورية المستشار رمضان عبد الوهاب أحمد حسين -المستشار المساعد من الفئة "أ" بهيئة قضايا الدولة- إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، على أن تعادل درجة وظيفته الحالية مع إحتفاظه بنفس المرتب .

وحمل القرار رقم 106 لسنة 2017 .

ونشرت القرارت الثلاثة في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم .

شبكةعيونالإخبارية

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