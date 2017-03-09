قرار المحكمة || في قضية خلع الفنان "حسين فهمي" من السيدة رنا القصبي يرضي

ويرجع بداية الخلاف بين الزوجين رنا القصبي وحسين فهمي، إلى فترة قد تصل إلى شهر وبدايتها في شهر مايو الماضي، حين وقع خلاف بين السيدة رنا وزوجها حسين عندما ذهبت إلى منزلها لكي تأخذ مقتنياتها الخاصة، ولكن رفض دخولها الشقة وقام بطردها.

مما دفعها بالقيام بعمل محضر ضد حسين فهمي، بقسم الشيخ زايد تتهمه بطردها من الشقة وإلقاء ملابسه بالشارع، ولسوء معاملته الغير آدمية معها ، وطلبت السيدة رنا القصبي في المحضر برفع قضية خلع عليه، لأنها تخشى أن تقيم حدود الله ورفضت الصلح معه من قبل.

وقد أصدرت محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، صباح أمس حكمها النهائي، وحكمت بخلع سيدة الأعمال السعودية رنا القصبي، من زوجها الفنان حسين فهمي بعد صراع وخلاف دام طويلاً.