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قرار المحكمة || في قضية خلع الفنان "حسين فهمي" من السيدة رنا القصبي يرضي

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قرار المحكمة || في قضية خلع الفنان "حسين فهمي" من السيدة رنا القصبي يرضي قرار المحكمة || في قضية خلع الفنان "حسين فهمي" من السيدة رنا القصبي يرضي

صدر الحكم النهائي في القضية التي رفعتها السيدة "رنا القصبي" على الفنان القدير حسين فهمي، وهذا جاء بعد أن تنازلت "رنا" عن كافة حقوقها الشرعية من أجل الحفاظ على كرامتها بسبب أقوال وأفعال زوجها الفنان حسين فهمي، وهذا مقابل طلاقها طلقة بائنة للخلع.

ويرجع بداية الخلاف بين الزوجين رنا القصبي وحسين فهمي، إلى فترة قد تصل إلى شهر وبدايتها في شهر مايو الماضي، حين وقع خلاف بين السيدة رنا وزوجها حسين عندما ذهبت  إلى منزلها لكي تأخذ مقتنياتها الخاصة، ولكن رفض دخولها الشقة وقام بطردها.

مما دفعها بالقيام بعمل محضر ضد حسين فهمي، بقسم الشيخ زايد تتهمه بطردها من الشقة وإلقاء ملابسه بالشارع، ولسوء معاملته الغير آدمية معها ، وطلبت السيدة رنا القصبي في المحضر برفع قضية خلع عليه، لأنها تخشى أن تقيم حدود الله ورفضت الصلح معه من قبل.

وقد أصدرت محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، صباح أمس حكمها النهائي، وحكمت بخلع سيدة الأعمال رنا القصبي، من زوجها الفنان حسين فهمي بعد صراع وخلاف دام طويلاً.

حيث قضت المحكمة قرارها النهائي ولكن لم يحضر كل من رنا القصبي وزوجها حسين فهمي الجلسة، وحضر نيابة عن السيدة "رنا" المحامي "أشرف حزين" ، وأيضاً حضر محامي "يسرى سامي السيد" ممثل عن الفنان "حسين فهمي" .

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رئيس قسم الأخبار

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