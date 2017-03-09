ابن يقتل والدته ويشعل النيران بجثتها بسبب خلافات زوجته معها

جريمة بشعه في شبرا الخيمة رجل يشنق والدته بسبب زعل زوجتة حيث فوجئت الأم أن نجلها يتعدي عليها ضربا ويخنفقها لتصبح جثة هامدة ولكنه لم يكفتي بختفها فقط بل أشعل النيران في جثت الأم واسمها "جمالات أ" تبلغ من العمر 57 عاما وابنها "سامح ر" يبلغ من العمر 35 عاما .

بدأت القصة عندما صرخت الأم في وجه سامح بسبب خلافات مع زوجتة فقام مسرعا بخنقها باستخدام السلك وتوسلت اليه لكي يتركها ولكنه لم يستجيب فقطعت السلك فقام بخنقها بيده حاولت استعطافه لكنه لم يهتم ثم حاولت أن تبعدة وعضت اصبعه ولكنه واصل اعتداءه حتي أصبحت جثة وسكب عليها البنزين وأشعل النيران فيها وضبط المتهم وتم عرضه على نيابة أول شبرا الخيمة باشراف المحامي العام لنيابات جنوب بنها المستشار وليد البيلي.

وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق وروى سامح قصته قبل 6 سنوات حيث قال أنه أراد أن يكمل نصف دينه ويقوم بالزواج من فتاة ترعى أسرته فتعرف على فتاة وتزوجها وأنجب منها طفلة لم تكمل ال4 سنوات كانا يقيمان بالطابق الثاني في عقار مكون من 6 طوابق ملك لوالده في منطقه بيجام وأضاف بالرغم من المشاكل اليومية التي كان يمر بها في أول زواج الى أنه عاش في هدوء ومع مرور الوقت بدأت تظهر المشاكل بين زوجتي ووالدتي وأصبحنا في خلافات دائمة وعندما فشلت في محاولة الصلح بينهما قررت أن أترك المنزل وقمت بإستأجار شفة في الحي العاشر بمدينة نصر بجانب أسرة زوجتي.

وبعد انتهاء مدة عقد الايجار رفض صاحب الشقة أن يجدد العقد ف انتقلت في منزل اسرتي ورفضت والدتي السماح لزوجتي أن تقيم في المنزل فذهبت زوجتي للتعيش بمنزل عائلتها ولم تتوقف والدتي عن معايرتي بزوجتي بسبب أنها رفضت الخدمة عليها أثناء اقامتها بالمنزل حاولت مرات عديدة أن أقنع والدتي بعودة زوجتي لتقيم معي ولكنها لم تقبل فقررت التخلص من حياتي التي أصبحت جحيم لا يطاق ومنها لله والدتي بقي لأنها السبب في التعاسة الي أنا فيها وحاولت الانتحار من أعلي كوبري بالقاهرة لكن الأهالي تمكنوا بالامساك بي ومنعوني من الانتحار وأحدهم أتصل على والدتي وعندما أخبرها ردت سيبوه يخلص على نفسه فحسيت اني مش فارق معاها فقررت أن أتخلص منها.