اغرب 5 أشياء تم ضبطها داخل شقة عصابة أم خديجة المغربية والشيخ حسن الكتاتنى

سمر العشري

صرح العميد "عماد عكاشة" رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية خلال استضافته مع الإعلامية "لميس الحديدي" ببرنامج "هنا العاصمة" والذي يتم تقديمه عبر شاشة قناة "سى بى سى" الفضائية انه بعد فرز الأحراز الخاصة بهذا التشكيل العصابي الذي تعمد النصب تحت مسمى الدين لإيهام الضحايا بفك الأعمال وجلب الرزق ورد المطلقات وعلاج المس والسحر والأمراض المستعصية قد اتضحي وجود عدد 27 هاتف محمول لاستقبال المكالمات الهاتفية من كافة أنحاء الجمهورية والتي يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الفضائية وقد تم ضبط عدد 12 دفتر مدون به أسماء الضحايا والتي تعدت 3095 شخص ومدون أيضا المبالغ التي تم الحصول عليها من كل ضحية .

إجمالي المبالغ التي تم ضبطها بلغت مليون 395 ألف جنيه و27 ألف دولار أمريكي بخلاف 50 دينار كويتي هذا عن الفترة خلال شهرى ديسمبر 2016 إلى فبراير 2017 فقط وأيضا تم ضبط دفاتر حضور وانصراف بالمواعيد اليومية لهولاء الدجالين أصحاب ذلك التشكيل العصابي وأيضا الخصومات التي تتم في حالات التأخير في الحضور وأيضا وجود عدد من كتب الدجل والشعوذة التي كانوا يقتبسون من خلالها عدد من الجمل لكى يتم ترديدها على المتصلين لإقناعهم بكافة السبل استطاعتهم القدرة على تلك الأعمال الخارقة والغريب بالأمر هو اعتراف هولاء بأنه لا توجد سيدة بينهم تحمل اسم خديجة المغربية بل أنها شخصية وهمية تم اختلاقها لجلب اكبر عدد من الضحايا خاصة من السيدات والفتيات وعند طلب الضحايا بالتحدث إلي خديجة المغربية عبر الهاتف يكون الجواب عليهم بأنها سيدة خرساء لا تستطيع التحدث !!

شبكةعيونالإخبارية

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