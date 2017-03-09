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الإعدام شنقًا لــ''عادل عسلية'' قاتل صاحب محمصة الإسكندرية

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الإعدام شنقًا لــ''عادل عسلية'' قاتل صاحب محمصة الإسكندرية الإعدام شنقًا لــ''عادل عسلية'' قاتل صاحب محمصة الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا على عادل أبو النور والشهير بـ"عادل عسلية" المتهم بذبح صاحب محمصة بشارع خالد بن الوليد بالإسكندرية.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وذلك بعد سماع مرافعات الدفاع والمجني عليه.
كانت قوات الأمن بالإسكندرية، قد تمكنت من ضبط المدعو عادل أبو النور سليمان، ٥٠ سنة، المتهم بقتل يوسف لمعي، ذبحا أثناء تواجده أمام محله بشارع خالد بن الوليد بمنطقة سيدي بشر.
وأدلى المتهم أمام المحكمة باعترافات تفصيلية عن جريمته التي شغلت الرأي العام المصري، معترفا بذبح المجني عليه، قائلا: "لو أتيحت لي الفرصة لقتلت جميع باعة الخمور"، مطالبا هيئة المحكمة بعدم تعيين محامي له.
واستمعت هيئة المحكمة إلى ممثل النيابة العامة، الذي تلا قرار الإحالة، وتوجيه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهم، وحيازة سلاح أبيض، بالإضافة إلى شهود الإثبات وأقوال الرائد أحمد مليس، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنتزه.

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رئيس قسم الأخبار