بالفيديو || "دراكولا الشرقية" يذبح الكلاب والخيول ويأكلها ويهدد بقتل الأطفال .. ووالدته : نفسي يموت ويريحنا

سمر العشري

عرض الاعلامي الشهير وائل الابراشي تقريرا مصورا أمس الاربعاء الموافق 8/3/2017 عن احد المواطنين بمحافظة الشرقية والذي أطلق عليه سكان القرية التي يسكن بها "دراكولا الشرقية" ، وذلك حيث يقوم بذبح الكلاب والخيول احياء ويقوم بإخراج اعضائها الداخلية ومن ثم يقوم بالتلذذ بأكلها.

وخلال التقرير المصور الذي بثه الاعلامي الشهير وائل الابراشي، قالت والدة هذا الغريب بأنه كان شخصا سويا للغاية، وكان يمتلك محل جزارة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إلا أنه تعرض إلى أزمة مالية صعبة للغاية أدت الى خسارته كل الاموال التي كان يمتلكها، وتسببت تلك الحادثة في اصابته بازمة نفسية صعبة للغاية جعلت منه شخصا غريب الاطوار، ليصبح حديث الساعة بين كثير من المواطنين داخل محافظة الشرقية وخارجها .

وأضافت والدته : "ان يعاشر الكلاب جنسيًّا ثم يذبحها أو يقتلها ثم يخرج كبدتها ويأكلها، وهي حالة نفسية، وتصرفه أثار الرعب بين أهالي القرية، وبيطلقوا عليه اسم دراكولا القرية" .

وخلال حديث تم اجاءه مع والدة هذا الغريب المسعور، تمنت والدته ان يموت قائلة : "نفسي يموت علشان الناس بتتفرج علينا وبيعايرونا وبيقولوا ابنك فضحنا في الدنيا" ، وذلك حيث اصبح هذا الشخص غير مقبول وغير مرغوب به على الإطلاق .

وأشار سكان القرية بان ابنها مريض نفسيا، وتم وضعه بالمستشفى العام بمدينة الزقازيق لمدة عام كامل فور اصابته بالأزمة النفسية قبل عامين تقريبا، ويشير التقرير التالي لمزيد من المعلومات عن هذا "الغريب" .

شبكةعيونالإخبارية

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