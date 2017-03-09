أسعار العملات اليوم الخميس 9-3-2017 في بنك مصر

نلاحظ إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات العربية والأجنبية ، حيث تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٧.٣٩٠٥
|٥٧.٧٢٦٤
|03/09 12:00 م
|دينار بحريني
|٤٦.٥٥١٧
|٤٦.٧٩١١
|03/09 12:00 م
|ريال عماني
|٤٥.٥٨٦٨
|٤٥.٨٢
|03/09 12:00 م
|ريال قطري
|٤.٨١٩٧
|٤.٨٤٤٦
|03/09 12:00 م
|درهم الإمارات العربية
|٤.٧٧٨١
|٤.٨٠٣٣
|03/09 12:00 م
|ريال سعودي
|٤.٦٧٩٦
|٤.٧٠٤١
|03/09 12:00 م
|دينار أردني
|٢٤.٧٧٠٦
|٢٤.٨٦٤٢
|03/09 12:00 م
|جنيه إسترليني
|٢١.٣٢٦٨
|٢١.٤٨١٧
|03/09 12:00 م
|كرون دنماركي
|٢.٤٨٥٨
|٢.٥٠٣١
|03/09 12:00 م
|كرون نرويجي
|٢.٠٥٢٩
|٢.٠٦٦٥
|03/09 11:50 ص
|يورو
|١٨.٤٧٨٤
|١٨.٦٠٦١
|03/09 12:00 م
|دولار أمريكي
|١٧.٥٥
|١٧.٦٥
|03/09 12:00 م
|فرنك سويسري
|١٧.٢٧١٩
|١٧.٣٩٥٩
|03/09 12:00 م
|ين ياباني
|١٥.٣١٥٥
|١٥.٤٣
|03/09 11:50 ص
|دولار استرالي
|١٣.١٦٩٥
|١٣.٢٩٠٩
|03/09 11:50 ص
|دولار كندي
|١٣
|١٣.٠٨٢١
|03/09 11:50 ص
|كرون سويدي
|١.٩٣٦٦
|١.٩٤٩٥
|03/09 12:00 م