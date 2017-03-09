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أسعار العملات اليوم الخميس 9-3-2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الخميس 9-3-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الخميس 9-3-2017 في بنك مصر

نلاحظ إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات العربية والأجنبية ، حيث تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٧.٣٩٠٥ ٥٧.٧٢٦٤ 03/09 12:00 م
دينار بحريني ٤٦.٥٥١٧ ٤٦.٧٩١١ 03/09 12:00 م
ريال عماني ٤٥.٥٨٦٨ ٤٥.٨٢ 03/09 12:00 م
ريال قطري ٤.٨١٩٧ ٤.٨٤٤٦ 03/09 12:00 م
درهم الإمارات العربية ٤.٧٧٨١ ٤.٨٠٣٣ 03/09 12:00 م
ريال سعودي ٤.٦٧٩٦ ٤.٧٠٤١ 03/09 12:00 م
دينار أردني ٢٤.٧٧٠٦ ٢٤.٨٦٤٢ 03/09 12:00 م
جنيه إسترليني ٢١.٣٢٦٨ ٢١.٤٨١٧ 03/09 12:00 م
كرون دنماركي ٢.٤٨٥٨ ٢.٥٠٣١ 03/09 12:00 م
كرون نرويجي ٢.٠٥٢٩ ٢.٠٦٦٥ 03/09 11:50 ص
يورو ١٨.٤٧٨٤ ١٨.٦٠٦١ 03/09 12:00 م
دولار أمريكي ١٧.٥٥ ١٧.٦٥ 03/09 12:00 م
فرنك سويسري ١٧.٢٧١٩ ١٧.٣٩٥٩ 03/09 12:00 م
ين ياباني ١٥.٣١٥٥ ١٥.٤٣ 03/09 11:50 ص
دولار استرالي ١٣.١٦٩٥ ١٣.٢٩٠٩ 03/09 11:50 ص
دولار كندي ١٣ ١٣.٠٨٢١ 03/09 11:50 ص
كرون سويدي ١.٩٣٦٦ ١.٩٤٩٥ 03/09 12:00 م

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