حظك اليوم برج القوس الخميس 9/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: تصرفاتك تبدو مستفزه لبعض زملاء العمل. إحذر خيبة ما والضياع في التفاصيل



عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن رابط عاطفي متين للجميع مهما يكن عمرك ووضعك أو عن عرض مهم ورحلة سفر. لا تحزن على حب قديم وابدأ من جديد



صحياً: إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة، سارع فوراً إلى زيارة الطبيب

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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