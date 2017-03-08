حظك اليوم برج الميزان الخميس 9/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: أنت كثير التساح، لكنّ الوضع لم يعد يحتمل، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطالك أكثر من الآخرين



عاطفياً: لم يفت الوقت بعد لمعالجة بعض المشكلات مع الشريك، المجال ما زال مفتوحاً لتلافي الأسوأ في المقبل من الأيام



صحياً: إذا كنت تعيش تشويشاً واضطراباً مهنياً لا تدعهما يؤثران في صحتك. يكفي ما أنت فيه

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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