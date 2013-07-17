أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أزياء رمضانية بطابع أوروبي من Reshond

Google+ Print
أزياء رمضانية بطابع أوروبي من Reshond أزياء رمضانية بطابع أوروبي من Reshond

يحرص المصممون العرب في هذا الشهر الفضيل على إطلاق مجموعات رمضانية تناسب في تصاميمها أجواءه الجميلة فيتخذ معظمهم من التراث الشرقي إلهامًا له, ولكن دار الأزياء السعوديّة الشابّة "ريشوند" Reshond قررت أن تخالف هذا الاتجاه بأن مزجت أصالة الأزياء التراثيّة مع رقي وجاذبيّة الأزياء الأوروبية.
أطلقت دار Reshond مجموعة مكوّنة من 5 تصاميم أنيقة حمل كل منها اسمًا يدل على مصدر إلهامه وقد جمعت بينها نعومة القصّات وجمال التفاصيل . أمّا بالنسبة للخامات فقد استخدمت الدار خامات رائعة وفخمة مطرّزة يدويًّا، كما زيّنت بعضها بأحجار سوارفسكي البرّاقة، بالإضافة إلى الأحزمة المصنوعة من خيوط الحرير.
نتوقع الكثير من دار الأزياء السعوديّة "ريشوند" Reshond في المستقبل ونتوق لرؤية جديدهم في المواسم القادمة .
شاهدي في الصور تصاميم Reshond الرمضانيّة ذات الطابع الأوروبي وأخبرينا باسم التصميم المفضّل لديكِ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي