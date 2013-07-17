أزياء رمضانية بطابع أوروبي من Reshond

يحرص المصممون العرب في هذا الشهر الفضيل على إطلاق مجموعات رمضانية تناسب في تصاميمها أجواءه الجميلة فيتخذ معظمهم من التراث الشرقي إلهامًا له, ولكن دار الأزياء السعوديّة الشابّة "ريشوند" Reshond قررت أن تخالف هذا الاتجاه بأن مزجت أصالة الأزياء التراثيّة مع رقي وجاذبيّة الأزياء الأوروبية.

أطلقت دار Reshond مجموعة مكوّنة من 5 تصاميم أنيقة حمل كل منها اسمًا يدل على مصدر إلهامه وقد جمعت بينها نعومة القصّات وجمال التفاصيل . أمّا بالنسبة للخامات فقد استخدمت الدار خامات رائعة وفخمة مطرّزة يدويًّا، كما زيّنت بعضها بأحجار سوارفسكي البرّاقة، بالإضافة إلى الأحزمة المصنوعة من خيوط الحرير.

نتوقع الكثير من دار الأزياء السعوديّة "ريشوند" Reshond في المستقبل ونتوق لرؤية جديدهم في المواسم القادمة .

شاهدي في الصور تصاميم Reshond الرمضانيّة ذات الطابع الأوروبي وأخبرينا باسم التصميم المفضّل لديكِ.