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حظك اليوم برج السرطان الخميس 9/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 9/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الخميس 9/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: تستعد لمواجهة الكثير من المشاكل اليوم لكنها لن تقف عائقاً في طريقك أو تمنع تقدمك

عاطفياً: تفكر جدياً في إنهاء ارتباطك بالحبيب بعد تصرفات من قبله غيرت نظرتك إليه كلياً 

صحياً: يستحسن الاستفادة من أوقات الفراغ لممارسة بعض أنواع النشاطات المفيدة صحياً 

ابراج مكتوب

 

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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